St. Georgen Anfangs als Herbstfest

St. Georgen-Brigach. Der einzige Wermutstropfen in diesem Jahr war die Tatsache, dass weder Kindergarten noch sonst eine Kindergruppe den Gottesdienst mitgestaltete. "Da fehlen uns dann schon mal Großeltern und Eltern dieser Kinder", stellte Marianne Fichter fest. Dafür war der Posaunenchor aus St. Georgen zu Gast. Die Lesung hatte Christine Muckle übernommen.

Seit wann es den Dorfhock gibt, versinkt in den Annalen der (Landjugend-)Geschichte. Ortsvorsteher Georg Wentz, selbst viele Jahre aktiv in der Landjugend, meinte recht sicher zu sein, dass es in den frühen 1990er Jahren begonnen haben muss, damals als Herbstfest für die Brigacher. Schon immer war den Organisatoren der Gottesdienst zur Einstimmung wichtig, erinnerte sich der Ortsvorsteher. Damals wie heute gab es immer ein leckeres Mittagessen, eine Tombola sowie Kaffee und Kuchen. Bis vor wenigen Jahren war zumeist noch ein Schätzspiel oder ein Quiz dabei – mit einem großen geräucherten Schinken als Preis.Seit wenigen Jahren haben sie das aufgegeben, nachdem zuletzt immer weniger Interesse daran bestand. Doch nach dem Mittagessen gehen auch heute noch die Losverkäufer herum.

Kleine Küche ist eigentlich überlastet