St. Georgen Am Ende sind alle Starter Sieger und bekommen Preise

Äußerst schnell ging es zu. Die Modellrennbahn zog 18 Kinder an. Auch zwei Mädchen konnten sich für den Rennsport begeistern. Zunächst war am Morgen Training angesagt. Durchaus im Vorteil waren Kinder, die schon einmal beim Ferienprogramm mit machten oder daheim eine Modellrennbahn haben. Es kommt auf die Geschicklichkeit und richtiges Taktieren an.

Jeweils vier Kinder traten gegeneinander an und durften 85 Sekunden ihre Autos auf der rund 15 Meter langen Strecke rasen lassen. Besonders schnelle schafften neun Runden in der vorgegebenen Zeit, einige fielen vorher aus, weil sie in der Kurve zu viel Gas gegeben hatten. Das Betreuerteam war hier besonders aktiv. Niclas setzte die Fahrzeuge in die Spur und testete deren Fahrtüchtigkeit. Denis und Michael waren dafür verantwortlich, die aus der Bahn geratenen Fahrzeuge schnell zu entfernen. Die drei weiblichen Betreuerinnen waren mit dem Aufschreiben und Ausrechnen beschäftigt. Klaus Knöpfle überwachte den genauen Ablauf und behielt die Übersicht.

Die neunjährige Anna war mit ihrem siebenjährigen Bruder Paul zu diesem Wettbewerb angetreten. Er hatte die Idee dazu, weil die Beiden daheim eine eigene Rennbahn besitzen. Paul meinte aber, dass er eher Fußballer sei und nicht so sehr Rennbegeisterter. Das passte: In den Rennpausen spielten die Anwesenden auch Fußball oder schauten sich den nebenan laufenden Film "Cars" an. In diesem sind alle Charaktere Autos, die sich wie Menschen und Tiere benehmen.