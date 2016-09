St. Georgen Abholzung nach Pilzbefall besiegelt

Königsfeld. Ein Baum, der auf jeden Fall gefällt werden muss, steht am Eingang des alten Kurparks, an der Ecke Hermann-Voland- und Veil­straße. Laut Scheithauer leidet der Baum unter einem Pilz und hat auch schon starke Beschädigungen an der Rinde.

"Recycling" für Baum vom Zinzendorfplatz

Angedacht ist eine Ersatzpflanzung. Laut Bürgermeister Fritz Link könnte dafür einer der Bäume vom Zinzendorfplatz verwendet werden, wenn dort die Umgestaltung stattfindet.