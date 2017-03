St. Georgen Abends einkaufen

Attraktive Angebote aus dem Einzelhandel und zusätzliche Stände sollen einen kurzweiligen Aufenthalt gestalten, planen die Organisatoren. In der gesamten Innenstadt haben Geschäfte geöffnet. Ein großes Osterfeuer auf dem Marktplatz und der eine oder andere Verköstigungsstand sollen den Abend abrunden.

Die Tiefgarage bleibt an diesem Abend bis 23 Uhr geöffnet sein. Für private Anbieter von Ostergeschenken, Gebasteltemund Dekorativem besteht die Möglichkeit, ihre Erzeugnisse am Bärenplatz am eigenem Stand zu verkaufen (keine Standgebühr).

Anmeldung bis 6. April bei Ariane Wilts unter Telefon 07724/9 49 54 67 oder per E-Mail wilts@arianewilts.de.