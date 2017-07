St. Georgen 53 Veranstaltungen sorgen für gute Laune

Vorerst ist das Ferienprogramm auf drei Jahre angesetzt, um Planungssicherheit zu erhalten. In den kommenden Jahren, so Kurgeschäftsführerin Andrea Herrmann, wolle man das Angebot mit Hilfe der gewonnenen Erfahrungswerte weiterentwickeln. "Nächstes Jahr wird es schon einfacher", erklärt sie und verweist auf die nun bereits bestehenden, logistischen Abläufe.

1500 Exemplare wurden von der 40-seitigen Broschüre gedruckt, die auch in den Kindergärten und Schulen verteilt werden soll. Die einzelnen Programmpunkte werden darin vorgestellt – mit Informationen zu Ort, Zeit und möglicher Teilnahme für Kinder mit Handicap. Das Ferienprogramm soll darüber hinaus in Kürze auch online unter www.kindersommer-kömö.de abrufbar sein. Momentan befindet sich die Seite noch im Aufbau.

23. Juli: 15 Uhr, Familientheater Tranquilla Trampeltreu - die beharrliche Schildkröte. 28. Juli: 14.30 bis 17.30 Uhr, Mit Spaß Erste Hilfe lernen. 31. Juli: 9 bis 13 Uhr, Sommerzeit - Indianerzeit. 31. Juli bis 18. August: Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr, Offener Spieletreff. 31. Juli: 10 bis 14 Uhr, Funk- und Orientierungslauf, 18 bis 21 Uhr Kinderdisco. 1. August: 9 bis 13 Uhr, Sommerzeit - Indianerzeit, 9.30 bis 13.30 Uhr Naturerlebnistag mit dem Ökomobil, 11 bis 12 Uhr, Tennisballschule 5 - 9 Jahre. 2. August: 9.30 bis 13.30 Uhr, Eisbecher, Kinderdisco und mehr, 10 bis 11 Uhr, Tennisballschule 5 - 9 Jahre, 14 bis 16.30 Uhr, Orientierungslauf. 3. August: 8.30 bis 17.30, Ein Tag im Museumsdorf, 10 bis 13 Uhr, Kinderzirkus, 15 bis 16 Uhr, Tennisschule bis 14 Jahre. 4. August: 14 bis 16 Uhr, Mit der Wii Bowling spielen, Einlass 20.30 - Beginn 21.30 Uhr, Open-Air-Kino. 7. August: 14 bis 17 Uhr, Umgang mit Pferden, 18 bis 21 Uhr, Kinderdisco. 8. August: 11 bis 12 Uhr, Tennisballschule 5 - 9 Jahre. 9. August: 10 bis 11 Uhr, Tennisballschule 5 - 9 Jahre, 15 bis 17.30 Uhr, Allerlei Leckeres aus Milch. 10. August: 14 bis 16 Uhr, Besuch des Bauhofes der Gemeinde Königsfeld, 15 bis 16 Uhr, Tennisballschule bis 14 Jahre. 11. August: 10 bis 12 Uhr, Yoga Kids und Vegan Food, Einlass 20.30 - Beginn 21.30 Uhr, Open-Air-Kino. 12. August: 10 bis 12 Uhr, Yoga Kids und Vegan Food. 13. August: 10 bis 12 Uhr, Yoga Kids und Vegan Food. 14. August: 14 Uhr, Mein Spiegelbild. 15. August: 11 bis 12 Uhr, Tennisballschule 5 - 9 Jahre, 18 bis 21 Uhr, Kinderdisco. 16. August: 10 bis 11 Uhr, Tennisballschule 5 - 9 Jahre. 17. August: 14.30 bis 17 Uhr, Heute ist Feuerwehrtag, in Königsfeld, 14 bis 17 Uhr, Heute ist Feuerwehrtag, in Mönchweiler, 15 bis 16 Uhr, Tennisballschule bis 14 Jahre, 18 bis 21 Uhr, Kinderdisco. 18. August: 14.30 bis 17 Uhr, Macht die Kuh wirklich Muh?. 21. bis 25. August: 8.30 bis 14.30 Uhr, "Der ganze Kühlschrank s(w)ingt". 21. August: 14 bis 17 Uhr, Leseclub, Überraschungsprogramm. 22. August: 14 bis 17 Uhr, Quellen und Bäche. 23. August: 9 bis 12 Uhr, Wir bauen ein Insektenhotel. 24. August: 15 bis 17.30 Uhr "Hallo Waldameise!". 25. August: 15 bis 17 Uhr, Pizza, Pasta & Co. 28. August bis 1. September: 8.30 bis 14.30 Uhr, "Mozart & Co.". 28. August: 14 bis 17 Uhr, Leseclub, Überraschungsprogramm. 29. August: 14 bis 17 Uhr, Golf-Schnuppernachmittag. 30. August: 13 Uhr, Radtour – Fahr mit ohne Sprit. 31. August: 16.30 bis 19 Uhr, Tischtennis spielen. 1. September: 13 bis 16 Uhr, Wir bauen ein Insektenhotel. 4. September: 10 bis 12.30 Uhr, Fußball mal anders. 5. September: 10 bis 12.30 Uhr, Fußball mal anders. 6. September: 14 bis 16 Uhr, Wo wohnt die Kuh?. 7. September: 9 bis 16 Uhr, Wir bauen eine Cajón und lernen darauf zu spielen. 8 . September: 10 bis 12.30 Uhr, Fußball mal anders.