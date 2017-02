St. Georgen 400 Teilnehmer zum Großereignis erwartet

Die Gemeinschaft habe bei vielen anderen Wettkämpfen Erfahrungen gesammelt. Es sei ein schönes Zusammenspiel quer durch alle Abteilungen. Zu den vielfältigen Aufgaben gehören etwa die Organisation eines Wettkampfbüros und von Streckenposten, die Ausgabe der Startnummern, das Auf-Vordermann-Bringen der Strecke oder die verlässliche Zeitnahme. Neben der automatischen, elektronischen Infrastruktur im Stadion gibt es zwei Gruppen für manuelle Zeitnahme.

Dazu kam ein Team das Spenden für Wettkampfpreise sammelte. Die Aktion habe von örtlichen Firmen sehr viele Spenden erhalten, so Pfaff. Auf die Teilnehmer warten Preise im Wert von mehreren tausend Euro.

Zu den Rennen und zur Siegerehrung sind Interessierte willkommen. Über die gesamte Veranstaltung hinweg sorgt Anita Staiger mit ihrer Freizeitsportgruppe für die Bewirtung. Somit ist mit Kuchen, weiteren Speisen sowie Heiß- und Kaltgetränken für kulinarische Verköstigung gesorgt.

Start des Sprintrennens ist am Samstag, 18. Februar, ab 13 Uhr. Am Sonntag, 19. Februar, startet um 10 Uhr der Distanzlauf.

Um einen Bezug zu St. Georgen herzustellen, findet die Siegerehrung am Sonntag ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle in Peterzell statt. Noch bis morgen läuft die Ausschreibung.

Weitere Informationen: Unterlagen auf www.ski-verein-st-georgen.de/Wettkampf/Termine oder auf www.skiverband-schwarzwald.de/wettkämpfe-und-termine.