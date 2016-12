St. Georgen 1887 kommt die Schellackplatte

Teil der Geschichte spielen auch besondere Geräte, wie ein Trichter-Grammophon mit Discokugel-Effekt, ein Grammophon, das in ein Schwarzwaldhausmodell eingebaut worden ist oder Reise-Grammophone, mit denen die Lieblingsmusik überall mit genommen werden konnte.

Anhand von heimischen Produkten der Firmen PE und Dual, die von Josef und Christian Steidinger gegründet wurden und ab 1930 die größten Konkurrenten am Markt waren, zeigt Weisser die Entwicklung der Phono-Industrie. Eine selbst restaurierte Musik-Box aus den USA stößt bei kleinen und großen Besuchern auf Gefallen. "Musikboxen sind immer sehr, sehr interessant", weiß Reinl.

1972 ist eine Sammlung von Exponaten im Rathaus eingerichtet worden. Nun ist das Phonomuseum im sechsten Jahr am Bärenplatz. Jürgen Weisser ist seit den Anfängen dabei und hat durch seine Ausbildung bei PE eine Menge Fachwissen, um die Fragen der Besucher ausführlich und detailliert zu beantworten. Gemeinsam mit bis zu zehn ehrenamtlichen Spezialisten, viele davon sind ehemalige Mitarbeiter von PE oder Dual und daher mit der Materie vertraut. In der hauseigenen Werkstatt halten sie Exponate in Stand oder übernehmen Kundenreparaturen auf Spendenbasis.

Nach der Führung durch die Entwicklung der Tonbandaufzeichnung können die Bescher zudem etwas über die Schwarzwälder Uhrengeschichte erfahren. Bei einer Sonderführung dreht sich dann auch am Sonntag, 8. Januar, um 14.30 Uhr alles um die Schwarzwälder Uhrengeschichte. Die Bergstadt ist im 19. Jahrhundert "Dreh- und Angelpunkt" der Schwarzwälder Uhrenindustrie gewesen und hat dadurch eine Grundlage für die feinmechanische Phonoindustrie gebildet.