Sportmix Neue Bestmarke beim Adventslauf des TV Dornstetten

Als "so gut besetzt wie noch nie"; so hatte Organisator und Moderator Jörg Müller das Hauptrennen angekündigt, bei dem die Siegerprognose so schwer fiel wie eigentlich noch nie. Die schnellste erste Runde legte dabei mit Manuel Müller einer der letztlich dominierenden Läufer der einheimischen LG farbtex Nordschwarzwald zurück, und sicherte sich damit ein Fässchen Bier als "Spurtprämie" nach den ersten 1100 m.

Schon nach der zweiten Runde übernahm mit Timo Benitz, Philipp Rutto und Marco Kern ein Trio die Spitze, das im folgenden das Rennen bestimmen sollte. Als erster aus der Führungsgruppe verabschieden musste sich der Kenianer Philipp Kiptoo Rutto, dem das feucht-kalte Wetter im Gegensatz zum späteren Sieger ("man muss sich nur richtig warm machen, dann geht das schon") deutlich zu schaffen machte. Dazu strauchelte der an einer Knöchelverletzung leidende Afrikaner, der für die erstmalige Teilnahme am Adventslauf extra seinen Deutschlandaufenthalt um einige Tage verlängert hatte, in einer engen Kurve und verlor sofort den Kontakt zu den weiter Tempo bolzenden Konkurrenten.

Eingangs der fünften Runde zog der deutsche Spitzenläufer Timo Benitz nochmals an und distanzierte auch den seit einigen Jahren im LG farbtex-Trikot laufenden Schweizer Marco Kern, der vor kurzem sein Land bei der Crosslauf-Europameisterschaft vertreten hatte. "Meine Beine waren heute nicht die frischesten", verspürte Kern noch die Nachwirkungen dieses Rennens, war grundsätzlich mit seinem derzeitigen sportlichen Leistungsniveau und Endplatz zwei in 18:48 Minuten aber zufrieden. Damit lief er nur 14 Sekunden hinter Timo Benitz über die Ziellinie, der in 18:34 min siegte und damit immerhin 47 Sekunden schneller war als bei seinem Sieg im Vorjahr.

Zum Silvesterlauf nach Österreich und dann in die Halle

Das lässt ihn nach seinem 25. Geburtstag an Heiligabend auch auf ein gutes Abschneiden beim internationalen Silvesterlauf in Peuerbach (Oberösterreich) hoffen, bei dem er auf die beiden in den Vorjahren siegreichen Kenianer Victor Chumo und Cornelius Kangogo sowie Richard Ringer treffen wird. Bevor es für Timo Benitz dann mit Crossläufen weiter geht, will er bei einem Start in der Halle eine Zeit um die 7:50 min über 3000 m anpeilen.

Hinter den beiden führenden Läufern pirschte sich in den letzten beiden Runden mit dem noch einmal vor seinem Wechsel zur LG farbtex Nordschwarzwald im Trikot der LG Filder antretenden Denis Bäuerle der Vorjahres-Zweite immer näher an Rutto heran. Der deutsche 800 m-Vizemeister von 2014 konnte den Kenianer in der letzten Runde mit 19:10 gegenüber 19:28 min noch recht deutlich auf Platz vier verweisen.

Flugprobleme bei Anreise perfekt weggesteckt

Etwas im Schatten des spannenden Kampfes der Männer drehte die Frauenfavoritin Elena Burkard ihre Runden. Nach einem erneuten Ermüdungsbruch im Frühjahr und Problemen bei der Anreise aus ihrem Studionort San Francisco ("mein Flug hatte fünf Stunden Verspätung und fast hätte ich den Anschlussflieger in New York verpasst und hätte 24 Stunden warten müssen") war sie vor dem Rennen mit Prognosen noch vorsichtig gewesen: "Einmal sehen, was heute geht".

Auf der Strecke in der Dornstetter Altstadt drehte sie dann vor allem in der zweiten und dritten Runde mächtig auf, musste dem dabei angeschlagenen hohen Tempo aber auf dem nächsten Abschnitt erst einmal Tribut zollen. "Da war es schon schwer", so die Murgtälerin, die im kommenden Jahr noch ein Semester bis zum Studienabschluss an der US-Westküste anschließen und als "super-senior" auch weiter für ihre Universität bei Wettkämpfen antreten wird.

Auch einige Zeit nach dem Zieldurchlauf hatte sie gestern nicht realisiert, welche Zeit ihr dank einer wieder starken letzten Runde gelungen war. Auch von Jörg Müller am Mikrofon unbemerkt, hatte sie in 21:40 min die 2002 aufgestellte Bestzeit von Katrin Engelen (21:54 min) deutlich verbessert und kassierte damit die ausgesetzte Prämie von 100 Euro. Auf Platz zwei der Frauenwertung landete die 2014 beim Adventslauf erfolgreiche Kerstin Marxen (TV Langenthal) in 22:33 min vor Laura Zimmermann (SV Würzburg 05, 22:58 min).

Mit Geweihen zum Mannschaftssieg

Etwas lockerer ging es anschließend bei dem separat gestarteten Volkslauf über 6600 m zu. Aufsehen erregten vor allem die mit Geweihen antretenden und damit im über 100 Teilnehmer zählenden Läuferfeld leicht zu erkennenden "Dorfkinder", die wie in den beiden Vorjahren die Dornstetter Stadtmeisterschaft für sich entscheiden konnten. Vor dem durch eine Knöchelverletzung gehandicapten ersten "Dorfkind" Christian Lenk (23:22 min) ging der Bösinger Patrick Schoppmeier in 23:19 min als Sieger des Laufes hervor. Patrick Maier von der SG Schramberg belegte Platz drei vor den "Altmeistern" Wolfgang Schmider und Daniel Antokovic.

Über die Teilnahme ehemaliger Sieger beim Volkslauf freute sich auch Jörg Müller, der bei seinem kurzen Fazit auch die große Beteiligung an den einleitenden Schüler-Staffelläufen hervor hob.