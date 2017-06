Simmozheim Weichen für neues Baugebiet gestellt

Simmozheim. Das rund 5,4 Hektar große Gelände befindet sich am Ortseingang zwischen der Straße zum Schützenhaus und der bestehenden Bebauung. In zwei Workshops im Frühjahr hatte der Gemeinderat wichtige Eckpunkte für das geplante Baugebiet festgelegt. Dieses Eckpunktepapier, das nun einstimmig beschlossen wurde, ist Grundlage für den städtebaulichen Entwurf und damit für das Genehmigungsverfahren sowie die konkrete Ausgestaltung eines Bebauungsplans für das Gebiet "Mittelfeld".

Architektin Helga Lambart von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, kurz KE, die von der Kommune mit der Betreuung des Prozesses beauftragt worden war, führte in der Sitzung die Zielsetzungen, die in dem Papier zusammengefasst wurden, aus. Eine feste Vorgabe für die weiteren Planungen ist, dass im "Mittelfeld" Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser zulässig sein sollen. Innerhalb des Baugebiets soll es Zonen mit entsprechenden Wohnformschwerpunkten geben. Mit optionalen Erweiterungsmöglichkeiten in Richtung Westen wurden die Weichen für die fernere Zukunft gestellt.

Viele Details