Simmozheim Spielraum für Investitionen

Simmozheim. In den vergangenen Jahren haben Gemeinderat und Verwaltung gut gewirtschaftet. Ein dickes Lob ging an Kämmerin Renate Meier, die den Haushaltplan in gewohnter Manier übersichtlich und gut verständlich aufbereitet hatte.

Gäugemeinde bleibt schuldenfrei

Simmozheim bleibt schuldenfrei und wird zum Jahresende rund zwei Millionen Euro auf der hohen Kante haben. Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt rund eine Million Euro, "die wir fast komplett für Investitionen verwenden können", sagte Meier. Für die Ortskernsanierung wurden 375 000 Euro in den Etat eingestellt, für Grunderwerb durch die Kommune 200 000 Euro. Als weitere Investitionen sind in dem Zahlenwerk unter anderem der Kanalausbau in der Weil der Städter Straße (90 000 Euro), die Investitionsumlage an den Nachbarschaftsschulverband (100 000 Euro) und Maßnahmen in der Kläranlage (25 000 Euro) aufgeführt.