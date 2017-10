Simmozheim Simmozheimer nehmen Zukunft in die Hand

Simmozheim. Diese reichten von Tempo 30 im ganzen Ort, einer Boulebahn hinter dem Rathaus und einem Café im Ortskern über den Wunsch nach Carsharing-Angeboten bis hin zu einer direkten Busanbindung sowie einer Radwegverbindung zur Nachbargemeinde Merklingen. Außerdem wurde unter anderem vorgeschlagen, Bauplätze nicht als Geldanlage gelten zu lassen und innerorts zur Verhinderung von Lücken einen Bauzwang einzuführen.

Rathauschef ist überwältigt

"Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen". Dieses Zitat des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry stellte Bürgermeister Stefan Feigl in den Raum. Der Rathauschef zeigte sich überwältigt davon, dass rund 70 Simmozheimer Bürger Interesse an der für die Weiterentwicklung der Gemeinde wichtigen Veranstaltung hatten. Bei einem eineinhalbstündigen Rundgang durch den Ort besichtigten die Teilnehmer acht wichtige Stellen innerhalb der Kommune. Sie betrachteten ihre Gemeinde dabei vorwiegend unter den Aspekten Ortsbild, Versorgung, Wohnen und Gemeinschaftsleben. Bei ersten Diskussionen wurden im Ortskern völlig entgegengesetzte Positionen deutlich. Während die einen für eine Renovierung und Sanierung von Altbauten eintraten, sprachen sich andere für einen Komplettabriss und die Erstellung von Neubauten aus.