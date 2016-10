Simmozheim Schwerpunkte

Ob mit "Weihnachten im Schuhkarton", dem Baby-Not-Projekt "Dreh den Hahn auf" oder anderen Hilfseinsätzen: Als international tätige, christliche Hilfsorganisation unterstützen die Mitglieder des Vereins "Geschenke der Hoffnung" bedürftige Menschen ganz praktisch und auf vielfältige Weise in mehr als 20 Ländern. Schwerpunkte der Arbeit sind die humanitäre Hilfe sowie die Unterstützung von Kindern und Familien im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Größter Partner ist die internationale Hilfsorganisation "Samaritan’s Purse", mit der das Hilfswerk – neben "Weihnachten im Schuhkarton" – vor allem auch in Katastrophenfällen zusammenarbeitet. Die Unterstützung wird ungeachtet des religiösen, sozialen oder kulturellen Hintergrundes gewährt.

Simmozheim. Im 14. Jahr engagiert sie sich gemeinsam mit weiteren tatkräftigen Unterstützern für das christliche Werk "Geschenke der Hoffnung". Damit ist Beck fast seit Anfang der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" dabei, denn vor zwei Jahrzehnten begannen im deutschsprachigen Raum zahlreiche Menschen mit dem Schnüren der Päckchen für die Kinder in Not. An Tausenden Orten gehen engagierte Teams Wochen vor Weihnachten ans Werk, um auf das Projekt aufmerksam zu machen, Sammelstellen einzurichten, das Material zu sichten und die Kartons unter Beachtung der Zollvorschriften in den jeweiligen Ländern versandfertig zu machen. Seit dem Start der Aktion wurden so mehr als 135 Millionen Kinder in rund 150 Ländern beschenkt.

Immer mehr Pakete