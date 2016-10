Simmozheim Musikalische Hommage an den Dirigenten

Der erfahrene Chorleiter hat mit seinen Sängern inzwischen eine fortgeschrittene Singkultur erreicht. Lang ist die Liste der ungewöhnlichen Aufführungen, die es während seiner 20-jährigen Stabführung gab.

Legendär waren die Auftritte des Mädchenchores "Violets", die zwischen den Jahren 2000 bis 2012 stattfanden. Aufführungen wie "Carmina Burana", die Friedensmesse "The armed man", diverse Konzerte zusammen mit befreundeten Chören sowie mit dem Polizeimusikkorps Baden-Württemberg bleiben unvergessen. "Ohne dich wären wir nicht da, wo wir heute stehen", lobte Moderatorin Hielscher den agilen Dirigenten. Und was der gemischte Chor dann am Samstagabend auf die Beine stellte, konnte sich wahrlich hören und sehen lassen. Schon der Begrüßungssong "Swing The Prelude" zeigte, dass der traditionelle Chor in der Lage ist, sich in Swing einzufühlen und ihn ­locker sowie souverän zu interpretieren.

Originelle Titel

Originelle Titel wie "Mein kleiner grüner Kaktus" der Comedian Harmonists, "Auf den Flügeln der Liebe" oder das dynamische "Anuschka" waren beste Werbung für den gepflegten Chorgesang und kamen beim Publikum hervorragend an.

Eine große Bereicherung erfuhr das niveauvolle Konzert durch stimmungsvolle Soloeinlagen. Das talentierte Eigengewächs Rahel Bail glänzte bei den Songs "Let it be" und "Make You feel my Love" mit ausgewogenem, warmem Gesang und faszinierender Stimme. Gastpianist Siegfried Liebl beeindruckte mit einem atemberaubenden Klaviersolo, und die beiden Töchter des Dirigenten, Sara und Laura König, sangen beeindruckend mit ihren jugendfrischen Stimmen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren Darbietungen der drei Alphornbläser Matthias König, Sabine Pelz und Manfred Haller. Sie versetzten mit ihren gefühlvollen Tönen die Zuhörer vorübergehend in die Welt der Alpen. Mit dem bekannten Prinzen-Song "Der Mann im Mond" klang der stimmungsvolle Abend aus. Der neue Bürgermeister Stefan Feigl zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Vielfalt der Darbietungen. Er freute sich darüber, dass in seiner Gemeinde auch noch viele jüngere Menschen Freude am Chorgesang haben.