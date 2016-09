Simmozheim Gerhard Schorr schafft seinen 100. Marathon

Jubiläumslauf mit vielen Kollegen

Den Jubiläumslauf absolvierte der 60-Jährige beim Baden-Marathon in Karlsruhe, der seit vielen Jahren vom genossenschaftlichen IT-Dienstleister Fiducia & GAD IT AG unterstützt wird. "Es war mir ein besonderes Anliegen, den 100. Lauf in der Region mit zahlreichen Kollegen und mir verbundenen Sportsfreunden zu absolvieren", sagte der BWGV-Vorstand und Wirtschaftsprüfer nach den 42,195 Kilometern in der Fächerstadt.

Schorr läuft seit seinem 30. Geburtstag regelmäßig die Königsstrecke – in heimischen Gefilden wie in Karlsruhe, beim Heilbronner Trollinger-Marathon, aber auch in Hamburg, Berlin, den Alpen, auf Hawaii oder in New York. "Ich ziehe unglaublich viel Energie aus dem Laufen", so Schorr, "aber man braucht schon eine gehörige Portion Disziplin, um das Training mit den 16-Stunden-Tagen in Einklang zu bringen." Trainiert wird entweder um 5 Uhr oder spätabends – das ganze Jahr über und bei fast jedem Wetter. Schorr läuft bis zu acht Stunden pro Woche.