Simmozheim Besucher begegnen zwei neuen Gesichtern

Katrin Stüber hat ihren Dienst am 1. März angetreten. Im Februar schloss sie ihr Studium an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg erfolgreich als "Bachelor of Arts – Public Management" ab. Stüber übernimmt die Leitung des im Zuge der Neuorganisation der Gemeindeverwaltung gebildeten Fachbereichs 1 "Bürger & Service" und wird damit für viele wichtige Aufgabenbereiche verantwortlich sein – Geschäftsstelle Gemeinderat, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung, Familie und Soziales; Kultur, Freizeit und Sport, Bauwesen und Öffentliche Ordnung sowie Personal und Organisation.

Bürgerbüro eingerichtet

Im Zuge der Neuorganisation haben sich auch einige räumliche Veränderungen ergeben. So wurden das bisherige Einwohnermeldeamt und das Passamt, welche bislang in separaten Zimmern im Rathaus untergebracht waren, zu einem gemeinsamen Bürgerbüro weiterentwickelt. Es befindet sich neben der Gemeindekasse. Stefanie Tafel und Andrea Martínez sind dort tätig. Beide Mitarbeiterinnen werden alle Aufgabenbereiche, die dem Bürgerbüro zugeordnet werden, künftig gemeinsam abdecken. So sollen auch etwaige Wartezeiten für die Bürger minimiert werden.