Simmozheim Bedeutende Häfner aus Simmozheim

Simmozheim/Neubulach. In den alten Bauernhäusern, vor allem des Calwer Waldes und insbesondere im reichen Würzbach, gab es sie – teils auch aus Wildberg, Weil der Stadt und Holzgerlingen bezogen – einst recht häufig. Inzwischen sind sie aber an den Originalplätzen verschwunden und fast nur noch in Heimatmuseen zu finden.

Chronist schwärmt von den Tontafeln

Ausgelöst hat die Entstehung derartiger Zierwände Herzog Karl Eugen von Württemberg. Seine Verordnung bestimmte, dass aus Brandschutzgründen hinter Öfen massive Wände stehen mussten. Ersatzweise reichte eine Wandverkleidung aus Tontafeln, um die Vorschrift zu erfüllen.