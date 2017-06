Simmersfeld Sehnsucht wird immer größer

Die Handlung setzt 1918 ein, als Wilhelm Waidele, kriegsversehrt und traumatisiert aus dem Schützengraben von Verdun in sein Heimatdorf Schnaitbach zurückkehrt und in eine tiefe Krise stürzt. Bis er sich in Lorle verliebt und sie heiratet. Mit dem aufkeimenden Faschismus wird ihre Ehe auf eine harte Probe gestellt. Als Lorle, die in Wirklichkeit Rebecca heißt, ein Kind erwartet, zweifelt Wilhelm an seiner Vaterschaft. Im Zorn verrät er ihre jüdische Herkunft.

Aufführung auf der Naturbühne

Lorle wird verhaftet und in ein Arbeitslager gesteckt. Von dort gelingt ihr die Flucht über den großen Teich. Sie lernt eine völlig andere Lebensart kennen und einen neuen Mann. Die Sehnsucht nach ihrer Heimat bleibt und wird immer größer.