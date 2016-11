Simmersfeld Ruf der Heimat will nicht verstummen

Die Begegnung und aufkeimende Liebe zwischen Cassius und Lorle, ein Schicksal, das zusammenschweißt – sie eine verfolgte Jüdin, er ein Afroamerikaner in einer ablehnenden Gesellschaft von Weißen – ist ein Höhepunkt der zweistündigen Aufführung des Einakters. Überhaupt sind alle Rollen bestens besetzt – besonders gut in Szene setzten sich in der alten Heimat Chris Blaich-Lenk als Schwiegermutter Bärbel und Tante Grete aus Frankfurt (Hilde Steiner).

Der dritte Teil kündigt sich bereits an

Beim Bühnenbild hat sich die Kulturwerkstatt einiges einfallen lassen: das große Steuerrad eines Überseedampfers am Hintereingang des Festspielhauses, die Beförderung der Briefe von der Wohnung in New York (mit der Skyline an der Rückwand) zum beschaulichen Schnaitbach, der auf- und zugezogene Vorhang am Bühnenaufgang als Ankündigung eines Szenenwechsels und als Projektionsfläche für die Einblendung von Hollywoodklassikern wie "Vom Winde verweht" und "Casablanca" – Lorle und Cassius sind leidenschaftliche Kinogänger.

Regisseur Andreas Jendrusch hat unterschiedliche Lebensentwürfe und private Schicksale in einer politisch in Aufruhr geratenen Welt zupackend und das Zusammenspiel unterschiedlicher Charaktere stimmig inszeniert. Die für "Schnaitbach II – Auf und davon" komponierte Musik von Hannah Schwegler rundeten einen Theaterabend wie aus einem Guss ab. Der Schlussbeifall dauerte lang und belohnte reife Leistungen. Die Ankündigung, von Lorle, dass sie – der Zweite Weltkrieg ist zwei Jahre vorbei – in ihre Heimat zurückkehren will, macht Appetit auf den letzten Teil der Trilogie im Sommer 2017 – dann wieder überwiegend unter freiem Himmel.

