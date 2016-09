Simmersfeld Mit "Faust" beginnt die neue Spielzeit

Simmersfeld. Flo Klausmann kennen die Simmersfelder vom Sommertheater. Bei "Tom Sawyer" gab er den Huckleberry Finn, der auch frech singen und klampfen konnte. Am Samstagabend, 24. September, ist der Südschwarzwälder mit seiner siebenköpfigen Rock’n’Roll-Band "Late Castle" im Festpielhaus zu Gast, zu deren Namen noch der Zusatz "and He White Autumn" gehört. Die Furtwanger-Vöhrenbacher Combo schwärmt country-mäßig gelegentlich in den ami-hinterwäldlerischen Rockabilly aus und will das Publikum von 20.30 Uhr an für die Party gut in Stimmung bringen. Ein DJ legt nach bis in die Nacht.

Am Sonntag ab 11 Uhr geht es beim Brunch ums Essen, aber auch um feine musikalische Untermalung. Die kommt von Open Brass, der Jazz-Formation um den Posaunisten, Komponisten und Altensteiger Musikschulleiter Moritz von Woellwarth. Sie tritt erstmals im Festspielhaus auf.

Der Nachmittag ist spätestens ab 16 Uhr für Kinder ab 4 Jahren und ihre Eltern reserviert. Um 16 Uhr gibt es als Teil eines ganzen Familientages den Evergreen-Renner mit den Abenteuern von "Pettersson & Findus" nach Sven Nordqvist mit Thomas Glaesser, Marianne Lindt und Andreas Jendrusch, der das Stück auch inszeniert hat. Bei gutem Wetter wird im Freien gespielt.