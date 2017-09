Simmersfeld Jendrusch stellt "existenzielles" Programm vor

Simmersfeld. Andreas Jendrusch, Macher, Regisseur und Darsteller beim im Simmersfelder Festspielhaus beheimateten Regionentheater, der gemeinsam mit Birgit Heintel für die Programmgestaltung verantwortlich ist, stellte das Programm für die aktuell beginnende Spielzeit 2017/18 unter dem Motto "Existenziell" vor. Nach "Einlassen", "Grundlegend" und "Grenzenlos" – im Original jeweils mit einem Ausrufezeichen vor dem Titel – haben sich die Theaterverantwortlichen auch für die kommenden Monate eine Überschrift für ihr Wirken gegeben.

Bereits am 5. Oktober steht ab 20 Uhr, beginnend am Festspielhaus Simmersfeld, eine Theateraufführung mit Spaziergang durch den Ort unter dem Titel "Vollmondnächte" auf dem Spielplan. Ab Januar 2018 findet dieses Stück im augenzwinkernden Format monatlich bei Vollmond statt, auch auf der Fußballgolfanlage Rotfelden und als Freilichtaufführung auf der Burg Zavelstein.

Die nächste Premiere am 9. November, 19.30 Uhr unter der Überschrift "Theater in besonderen Locations" zeigt im Wasserwerk II, dem alten E-Werk im Oberen Tal in Altensteig, das gesellschaftskritische Stück "Fräulein Julie" von August Strindberg aus dem Jahr 1885, das sich mit dem Thema Hierarchien auseinandersetzt. In Kooperation mit der Stadt Altensteig sind von Donnerstag bis Sonntag drei Aufführungen für maximal 50 Zuschauer geplant.