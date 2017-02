Simmersfeld Filigraner Jazz trifft geerdeten Blues

Auf der Bühne in Simmersfeld unterhält er zwischen den musikalischen Leckerbissen das Publikum mit Anekdoten über seine Katzen, er lebt in einer Wohngemeinschaft mit fünf davon. Ein Stück nennt er "Lady Gaga", denn die jüngste der Katzen bei ihm zuhause sei "total gaga". Die Töne sind weich und harmonisch und erzeugen den Eindruck, ganz in die Musik eingehüllt zu sein.

Eine leicht melancholische Stimmung kommt auf, als Netzer davon singt, jemand zum Lieben zu brauchen – "Please send me someone to love".

Sein Freund Willi ist der älteste Kater im Haus, seine zehn Kilo Gewicht haben ihm den Beinamen "Bärchen" eingebracht. Er wurde von Tierschützern aus Alicante gerettet, wo er getötet werden sollte. Doch Flamenco wollte der Kater nicht hören, er genießt eher den Blues und wippt dazu im Takt mit dem Schwanz. Dazu passend spielen die beiden Ausnahmemusiker das Stück "Rocking my Blues away".

Nach der Pause ging es weiter mit einem Schlager aus den 20er-Jahren und dem Gospel "You got to move". Das durch Janis Joplin bekannt gewordene Stück aus der Oper "Porgy and Bess" wird hier ganz friedlich und beruhigend interpretiert. Die Ella-Fitzgerald-Version von "Summertime" geht ebenfalls in diese Richtung.

"Me and Bobby McGee", geschrieben von Kris Kristofferson und ebenfalls von Janis Joplin berühmt gemacht, erzählt vom Leben unterwegs, Netzer und Acker interpretierten das Stück über die Kehrseite der Freiheit in Simmersfeld.

"Let the Midnight Special" ist ein Song, der den meisten bekannt ist, vor allem in der Version von Creedence Clearwater Revival. Doch die wenigsten kennen den Hintergrund: Gefangene besingen das Licht, das der Zug "Midnight Special" in ihre Zellen bringt und das sie als tröstend empfinden. Ignaz Netzer und Werner Acker ermunterten das Publikum zum Mitsingen des Refrains, und tatsächlich stimmten die Zuhörer ein, wenn auch sehr schüchtern.

Wenn in einem Stück ein typischer Blues den Regen beklagt, so wird im nächsten ganz schwungvoll dazu aufgefordert, nicht so leicht aufzugeben – "Walk on!"

Der bekannte Gospel "Will the Circle be unbroken" war die erste Zugabe, durch rhythmisches Klatschen holte das Publikum die Musiker noch zweimal auf die Bühne.