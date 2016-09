Simmersfeld Dekan interessiert auch Außenwirkung

Simmersfeld. Eröffnet wird die Visitation am Sonntag, 11. September, um 14 Uhr mit einem Gemeindeforum im Büttnerhaus. Vorher besucht Albrecht um 10 Uhr den Gottesdienst und hört zu, wie Ortspfarrer Alexander Schweizer einen Bibeltext auslegt. Musikalisch umrahmt wird die Morgenfeier vom Simmersfelder Posaunenchor unter Leitung von Berthold Waidelich. Weil am Sonntag auch "Mitarbeitertag" ist, richtet Schweizer zum Schluss ein Wort des Dankes an rund 150 Ehrenamtliche, die sich in der Gemeindearbeit auf unterschiedliche Weise engagieren. Anschließend gibt es im Büttnerhaus Mittagessen, das Friedrich Großhans aus Beuren mit Helfern zubereitet.

Manuel Schittenhelm übernimmt Moderation

Das Gemeindeforum beginnt mit der Vorstellung von Manuel Schittenhelm (Evangelisches Jugendwerk Nagold), der als Moderator durch das Programm führt. Wie die evangelische Kirche Simmersfeld von der Bevölkerung wahrgenommen wird, darüber sprechen Bürgermeister Jochen Stoll, Feuerwehr-Gesamtkommandant Jürgen Waidelich und der stellvertretende Leiter der Albblickschule, Matthias Wagner.