Seewald Weihnachtliches Treiben auf Sonnenplatz

Seewald-Besenfeld. Pünktlich um 11 Uhr eröffnete Seewalds Bürgermeister Gerhard Müller den Weihnachtsmarkt rund um den Sonnenplatz, der in diesem Jahr bereits zum 18. Mal stattfand. Institutionen, Vereine, Gruppen und auch Einzelpersonen boten selbst gemachte Weihnachts- und Dekoartikel aus Holz, Gestricktes, Gebäck, Marmelade, Honig, Liköre und viele andere Dinge zum Verschenken oder Behalten an.

Auch das kulinarische Angebot war einfallsreich und reichte von Gyros, Crêpes und einer "Ruprechtpfanne" über Flammkuchen bis Spießbraten. Zum Aufwärmen wurden den Besuchern Weihnachtstee, Punsch und verschiedene Glühweine angeboten.

Yvonne Rüegg hatte Wichtel, Nikoläuse, Eierlikörpunsch und Wundertüten in ihrem kleinen "Hexenhaus" im Angebot, dessen Erlös sie für gute Zwecke in der Gemeinde spenden will. Auch die Bruderhaus-Diakonie und die evangelische Kirchengemeinde boten selbst gefertigte Geschenkartikel an.