Seewald Gemeinde Seewald bleibt schuldenfrei

Weniger Einnahmen im kommenden Jahren

D i e Rücklagen der Gemeinde betragen voraussichtlich zum Ende des Jahres – ohne die Verbesserungen aus dem Vorjahr – bei rund 1,5 Millionen Euro, erläuterte der Gemeindekämmerer. Fa ktoren wie der Konjunkturverlauf, die Bewilligung eingeplanter Investitionszuschüsse sowie die Entwicklung der Rohstoffpreise und die Maßnahmen des Gesetzgebers könnten sich noch negativ auf die kalkulierten Zahlen auswirken.

Im Vermögenshaushalt sind die größten Einnahmen die Investitionszuschüsse von 158 000 Euro sowie die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 80 000 Euro. Die Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Vorhaben bezifferte der Kämmerer auf 255 000 Euro. Zu den Hauptausgaben gehören auch in den kommenden Jahren die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die Sanierung der Kniebisstraße und weitere Sanierungsmaßnahme n. Die Gemeinde sei aber nach wie vor schuldenfrei, eine Kreditaufnahme sei nicht geplant, so Mathias Bächle. Einen Blick in die Zukunft wagte der Gemeindekämmerer mit der Vorlage der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020. Dabei gehe man von Einnahmeeinbrüchen aus, denn die guten Jahren wirkten sich in der Zukunft aus finanzieller Sicht negativ aus. Die Planung der kommenden Jahre geht von einem durchschnittlichen Gesamtvolumen von 6,7 bis 7,4 Millionen Euro aus.

Kritisch wurden von den Gemeinderäten die hohen Ausgaben für die Feuerwehr gesehen. Gemeinderat Werner Kappler forderte einen unabhängigen Prüfer, der bewerten solle, was dringend notwendig ist.

Bürgermeister Gerhard Müller betonte, dass man oft auch gesetzlichen Vorschriften genügen müsse. "Wir möchten einfach nur wissen, was für Kosten auf uns zukommen und bis wann", forderte Gemeinderat Jochen Bier. "Wir greifen nicht die Feuerwehr an, aber es geht darum, bei der Vergabe der Mittel Gas rauszunehmen", so Kappler. "Sehe ich die hohen Summen, die auf uns zukommen, kriege ich schon Bauchweh", sagte Gemeinderat Ulrich Koch.

Bürgermeister Gerhard Müller stellte eine entsprechende Kostenübersicht im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung in Aussicht.