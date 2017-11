Seewald-Besenfeld. Der Verein Helfende Hände Seewald und die Kreisvolkshochschule hatten zum Vortrag "Mein Wille geschehe – Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung" geladen. Referent Klaus Rademacher, Leiter des Geriatrischen Schwerpunkts und der Ethikberatung am Krankenhaus Freudenstadt, berichtete über aktuelle Aspekte dieses Themas, das jeden betrifft. Er riet dazu, sich beizeiten, also am besten sofort, Gedanken dazu zu machen.