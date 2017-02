Seewald Feuerwehr wählt neuen Stellvertreter

Seewald-Göttelfingen. Heiko Volz von der Abteilung Göttelfingen rückt für Dieter Zimehl nach, der altershalber seinen Dienst als Stellvertreter der Kommandantin Ingrid Züfle beenden musste. Sie dankte ihren Stellvertretern Dieter Zimehl und Andreas Krake für deren Unterstützung. Zum neuen Ausschussmitglied für den Gesamtausschuss der Feuerwehr Seewald wurde Claus Gellisch gewählt.

Die Feuerwehr konnte Ende 2016 in ihren vier Abteilungen Besenfeld, Göttelfingen, Hochdorf und Erzgrube auf eine Mannschaftsstärke von 94 Aktiven, darunter fünf Frauen, zurückgreifen, sagte Gesamtkommandantin Ingrid Züfle in ihrem Tätigkeitsbericht.

Im vergangenen Jahr hätten wieder viele Kameraden an Lehrgängen und Weiterbildungen teilgenommen, fünf davon seien erfolgreich in Sulz zu Atemschutzgeräteträgern ausgebildet worden, informierte Züfle. Somit verfüge die Feuerwehr Seewald nun über 48 "einsatztaugliche Atemschutzgeräteträger". Derzeit werde an einer gemeinsamen Homepage für die Seewälder Wehr gearbeitet.