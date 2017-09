Schwarzwald-Baar-Kreis Wohin nach dem Urnengang? Zur Party!

Auch FDP-Kandidat Marcel Klinge kommt vielleicht in den Bundestag, je nachdem, welches Ergebnis er erreicht. Die Wahlparty der Liberalen zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag, 24. September, findet ab 17.30 Uhr in den Räumen von "Längsseits" in VS-Villingen, Max-Planck-Straße 11 statt.

SPD:

Die SPD feiert mit Bundestagkandidat Jens Löw am Sonntag ab 17.30 Uhr im Gasthaus "Hader Karle", Längentalstraße 3, in VS-Weilersbach.

Grüne:

Die Wahlparty der Grünen mit Bundestagskandidat Volker Goerz findet am Sonntag ab 17.30 Uhr im Café Da Vinci, Gerberstraße 63 in Villingen statt.

AfD:

Die AfD-Anhänger treffen sich am Wahlabend, 24. September, ab 20 Uhr im Gasthaus "Ochsen" in Donaueschingen.