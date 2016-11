Schwarzwald-Baar-Kreis Überfall: Soko schnappt Dieb in St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Ermittlungsarbeit der Sonderkommission war schnell erfolgreich: Nach dem Überfall auf eine Inhaberin eines Dessous-Geschäftes in Tuttlingen ist ein 36-jähriger Mann wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes und des schweren Raubes am Samstagabend in St. Georgen festgenommen worden, heißt es in einer gemeinsamem Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen.