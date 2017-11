Schwarzwald-Baar-Kreis Frühgeborene liegen Verein am Herzen

Das Klinikum ist mit der Neonatologischen- und Kinderintensivstation ein Perinatalzentrum Level eins. Das bedeutet, das auf der Station Früh- und Neugeborene unter 1250 Gramm und Mehrlingsgeburten betreut werden dürfen, so die Mitteilung des Vereins für Frühgeborene und kranke Neugeborene Schwarzwald-Baar. Die Frühgeburten haben ein Gewicht jeweils unter 1500 Gramm, davon haben 30 unter 1250 und fünf etwa 500 Gramm, informiert die Vereinsvorsitzende Sandra Rathgeber in ihrem Flyer zum Weltfrühgeborenen-Tag. Für die umliegenden Entbindungskliniken Rottweil, Tuttlingen und Titisee-Neustadt wird ein Baby-Notarztwagen angeboten – ein Kinderarzt und eine Kinderintensivpflegekraft fahren in die Klinik, kümmern sich um das Kind und nehmen es, wenn nötig, in das Perinatalzentrum mit.

Die Besonderheiten der Frühchenstation im Kreisklinikum wird mit mehreren Merkmalen beschrieben: Sie hat eine direkte Nähe zum Kreissaal, die Eltern werden frühstmöglich integriert in die Pflege des Kindes, Eltern können rund um die Uhr zu ihrem Kind, es gibt eine entwicklungsfördernde Pflege, und es stehen vier Mutter-Kind-Zimmer auf der Station zur Verfügung, informiert der Verein in seinem Flyer weiter.

Am Freitag war nun Weltfrühchentag, und zahlreich kamen die Eltern in die Personalkantine des Klinikums, um sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. Das Alter der Kinder war ganz unterschiedlich. Vom Kinderwagenalter bis zur Grundschule und älter war der Nachwuchs dabei. Einer der Höhepunkte war das Fliegenlassen von bunten Luftballons, an denen Karten mit Bildern befestigt waren.