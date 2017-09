Schwarzwald-Baar-Kreis Finanzielle Hilfe bei Verhütungsmitteln

Der Kreistagsausschuss für Bildung und Soziales votierte entsprechend, 20.000 Euro jährlich sind angedacht. Dass selbst die konkrete Familienplanung eine Frage des Geldbeutels geworden ist, wurde nun wieder deutlich – zur Ausschuss-Sitzung jedenfalls sollten die Zuhörerplätze recht gut belegt sein.

Die treibenden Kräfte in der Region in Sachen Finanzhilfe finden sich in den Reihen von Pro Familia, Diakonischem Werk, Caritasverband und innerhalb der Hebammen und Ärzteschaft. Mit der Abschaffung des früheren Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) sind Menschen mit geringem und geringstem Einkommen auch bezüglich der Schwangerschaftsverhütung stärker unter Druck geraten.

Das Budget in Höhe von 20.000 Euro ist überschaubar und jetzt vorbehaltlich der Haushaltssitzungen auf den Weg gebracht. Im Landratsamt referierte die Familienhebamme Beate Andersen einnehmend und aus beruflicher Sicht über Aspekte im Leben Bedürftiger.