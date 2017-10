Schwarzwald-Baar-Kreis Fäkalien sollen von Parkplätzen verschwinden

"Uns ist gerade in den vergangenen Monaten vermehrt aufgefallen, dass das Thema ›Abfall und Fäkalien‹ im Bereich der Parkplätze entlang der Bundesstraßen sich negativ entwickelt", erklärt Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes Schwarzwald-Baar auf Anfrage unserer Zeitung. Immer öfter trafen die Straßenwärter des Kreises auf überfüllte Mülleimer und hatten wegen der "Hinterlassenschaften" der Parkplatzbesucher Probleme beim Mähen des Randstreifens.

Daraufhin wurden seitens des Straßenbauamtes Ideen entwickelt, wie man der Sache Herr werden könnte. Und nun ist klar: Dixie-Klos und größere Müllcontainer sollen es richten.

Es ist erst ein paar Tage her, dass die Parkplätze an der B 33 bei der Gaskugel bei Villingen in beide Richtungen sowie an der B 27 bei Donaueschingen auf Höhe KLäranlage, ebenfalls beidseitig, um große Müllcontainer bereichert wurden. Zudem stehen an den beiden Parkplätzen an der B 33 nun jeweils eine Dixie-Toilette. Es ist ein Probelauf – man hofft, dass sich das leidige Thema Abfall und Fäkalien damit ein für alle Mal erledigen wird.