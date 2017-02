Schramberg. "150 Jahre Indianerreservat Schramberg" feiert die Narrenzunft bei ihrem Ball am Fasnetsamstag, 25. Februar, ab 20 Uhr im Bärensaal. Kartenverkauf für die Zunft-Mitglieder ist morgen, Freitag, 3. Februar, ab 17 Uhr im Rathaus Schramberg, im Wartezimmer des Standesamts, links neben der Rathaustreppe. Karten im offenen Verkauf gehen dort ab 18 Uhr an die interessierten Nichtmitglieder. "D’ Hoorig Katz" lädt in diesem Jahr anlässlich des 150 Jubiläum zur Verleihung des Stadtrechts an Schramberg in ihr "Indianerreservat im Bärensaal ein. Dort wird mit Tanz und viel Geheul ein kunterbuntes Fasnetsprogramm geboten.