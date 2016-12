Schramberg Zum Finale noch einmal gut geöltes Getriebe

Kurz vor dem großen Fest die Party der Old News mit Beatles, Stones und neueren Titeln, kurz danach die Gams ’n’ Rosslers mit Rock, Rhythm and Blues und eigenen Titel, und zum Schluss die Soulmachine mit seeligem Funk – der Kulturbesen als Schmelztiegel des Rock und der Fans zwischen St. Georgen und Rottweil, gebündelt im Brennpunkt Schramberg.

Wo blitzt in dieser Zeit der langen Nächte mehr Party, mehr Rock, mehr Spaß auf? Am Spaß an den beiden letzten Abenden hatte Werner Müller maßgeblichen Anteil, denn von seinen Saiten tropfte der Blues bei den Rosslers und zwei Tage später wie Öl auf die Soulmachine, die damit noch geschmeidiger in Schwung kam.

Immer auf dem Sprung ein Peter, der ein gut Teil seines Auftritts über der Bühne schwebte, nur kurz unterbrochen zur erdigen "Mustang Sally", und damit auch das Publikum zu Bewegung animierte. Aus "I Feel Good" wurde so ein allgemeines "Ich fühl bestens". Der jüngere Teil der Fans spitzte auf die rasanten Einsätze der drei Bläser, dabei besonders von Markus am Saxofon, dessen klare Akzente ebenso lautstarke Reaktionen in der Rottweil-Ecke hervorriefen. Mit einem solchen Bläsersatz und einer Rhythmusgruppe von Tim, Tom und Jürgen schlägt Bianca sogar mit dem abgenudelten Disko-Knaller "Gimme, Gimme" von Abba echte Funken. Aber es gab ja auch noch Stevie Wonder, Joe Cocker und den Sledgehammer von Peter Gabriel und noch viele fetzige Titel bis zur Zugabe "Sweet Home Chicago", bei der noch mal alle mit ihrem Solo glänzen konnten.