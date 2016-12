Schramberg Zu Silvester zwei Meister ihres Fachs

Robin tritt regelmäßig im Duo mit dem Trompeter Romain Leleu auf, einem würdigen Vertreter der großen französischen Trompetenschule. Leleu wirkt als Dozent an der Musikhochschule von Nancy, außerdem unterrichtet er Meisterkurse in Frankreich und im Ausland. Als Solist musiziert er mit verschiedenen internationalen Orchestern. Romain Leleu ist Artiste Yamaha, Preisträger der Groupe-Banque-Populaire-Stiftung und auch der Meyer-Stiftung. Ihn zeichnet neben seiner großen Virtuosität die Eleganz seines Spiels aus. Sein Repertoire reicht von barocker Musik bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Seine Discographie weist große klassische Konzerte von Haydn, Hummel und Neruda auf. Außerdem findet er Gefallen an der Transkription großer Werke, wodurch sich das Repertoire für Trompete vergrößert. Aus diesem Grund gründete er 2010 das Ensemble Convergences, das neben Trompete aus einem Streicherquintett besteht. In Frankreich hat sich dieses Ensemble bereits einen Namen gemacht.

Für das Silvesterkonzert haben die Künstler folgende Komponisten und Werke ausgewählt:

Georg Friedrich Händel (1685-1759) – Suite D-dur für Trompete und Orgel Ouverture, allegro, marche, aria, marche; Louis-Claude Daquin (1694-1772) – Noël X; Johann Sebastian Bach/Antonio Vivaldi (1678-1741) – Concerto D-dur BWV 972 für Trompete und Orgel Allegro - Larghetto - Allegro; Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Fantasia G-dur BWV 572; Jean-Baptiste Robin (1976) – Récits héroïques für Trompete und Orgel Appel - L’ange noir; Jehan Alain (1911-1940) – Litanies; Amilcare Ponchielli (1834-1886) – Thema mit variationen - Concerto F-dur