Schramberg Wird aus der Sanierung ein Neubau?

17 Gemeinderäte stimmten diesem Vorschlag zu, zwölf hätten sich gerne gleich entschieden. So beispielsweise Josef Günter (SPD/Buntspecht): "Ich vertraue auf den Sachverstand der Mitarbeiter." Und Udo Neudeck (Freie Liste) sagte: "So viel Alternativen haben wir ja nicht, ich kann mich heute entscheiden, ich weiß, was ich will".