Schramberg Wieder alles geordnet

Sonderparkplatz

Bevor sie jedoch von Zunftmeister Manuel Häring den Rathausschlüssel mit der symbolischen Machtrückgabe erhielt, diktierte ihr Häring noch einiges ins Notizbuch. So stellt er den Antrag zur Errichtung eines Sonderparkplatzes in der Ortsmitte für einen bestimmten Obernarren, damit dieser während der Fasnet nicht immer auf seinem Grundstück parkt und ihm die Einfahrt versperrt.

Falls das Tennenbronner Freibad doch abgerissen werden soll, sieht Häring für einen Neubau eine ideale Fläche zwischen Tiergehege und Wohngebiet "Im Esel".

Des Weiteren hat der Narrenchef seine Schelte bei der Schlüsselübergabe gegenüber dem Ortschaftsrat, der die Ortsdurchgangsstraßen und Straßen im Wohnbaugebiet "Schuhhäusle" in Tempo-30er-Zonen umfunktionieren will, konkretisiert. Manuel Häring schlägt alternativ eine Richtgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern vor. Außerdem überlegt sich die Narrenzunft Waldmössingen, ob sie einen Antrag zur Nutzung des Ratssaals für Sitzungen an die Ortsverwaltung stellen soll.

Den Einwand von Schmid, dass in diesen Räumlichkeiten nicht geraucht werden dürfe und somit nicht infrage komme, widersprach der Elferrat. "Wenn wir tagen, herrscht Rauch- und Alkoholverbot." Darauf konnte sich die Ortsvorsteherin ein Grinsen nicht verkneifen.