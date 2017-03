Schramberg Wie kommt Luthers Lehre ins Dorf?

Schramberg-Tennenbronn. "Wie Luthers Lehre nach Tennenbronn kam", versuchte Alfred Kunz in seinem Vortrag im katholischen Pfarrsaal aufzuschlüsseln. Für das Heimathaus stellte Robert Hermann ein Martin-Luther-Bier beim nächsten Vortrag im Mai über Mischehen in Tennenbronn in Aussicht.

Erstaunlich schnell fanden um 1517 die Ideen von der "Freiheit des Christenmenschen" den Weg in den Schwarzwald, hatte Alfred Kunz aus spärlichen Quellen herausgefunden. Um diese Zeit verlangten drei Ämter hohe Abgaben von den Bauern um Tennenbronn: in katholischen Teilen das Kloster St. Georgen und Hans von Rechberg im österreichischen Schramberg, Württemberg-Hornberg in evangelischen Zinken.

Es gab keine einheitliche Zugehörigkeit zu einer Konfession. Der neuen Lehre öffneten sich um 1534 die Bereiche im Amt Hornberg, wie Unterschiltach, Schachenbronn, Schwarzenbach und Remsbach. An Weihnachten könnte der erste evangelische Gottesdienst in Hornberg gefeiert worden sein.