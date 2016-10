Schramberg Weg soll Wanderern Beine machen

Die Wanderkrone winkt

Schon an der ersten Station am Purpen könne man den "Augenblick" mit einer tollen Aussicht auf die Schwäbische Alb und die Hohenzollernburg genießen. Zum Augenblick gebe es eine Möblierung mit Bank und Tisch in der Form des Naturpark-Logos. Der Weg führt am Waldrand auf die Ecke, an der ein Balzplatz für Auerhähne inszeniert werden soll mit einem von Klaus Staiger mit der Motorsäge modellierten Auerhahn.

Im Wald an der hinteren Ecke findet man zwei Grenzsteine, überquert die Straße nach Lauterbach und kommt zum Schnapsbrennerhof beim unteren Falken. Dort sollten Getränke aus einem Kühlschrank die Wanderer erfrischen, bevor sie bergab laufen zur Mühle am Eichbach und wieder hinauf zur Eichbacher Höhe mit dem Auerhahnnest mit eiförmigen Steinen als Sitzgelegenheit.

Der erneute Abstieg zum Eichbach führt zum Schlafplatz von Auerhahn (und Wanderern) mit Liegebänken. Dieser Abgang ins Tal müsste noch mit Pickel und Schaufeln angelegt werden, warb Martin Grießhaber um neue Helfer.

Beim Brückle über den Eichbach könnte auch Wasser erlebbar gemacht werden. Am Ende der Talstraße führt der Auerhahnweg hinauf zur Aussicht vom Sommermoos oder zu einem Abstecher in eine Gaststätte im Dorf.

Der vor solchen Wirrungen gefeite Wanderer gelangt über den Anstieg aufs Sommermoos am Freibad vorbei zum Remsbachhof zurück. Gut zehn Kilometer liegen dann hinter ihm.