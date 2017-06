Schramberg Was bedeutet Biografiearbeit?

Schramberg/Rottweil. Wie läuft Altenpflege ab? Was ist Biografiearbeit? Wozu gibt es Lernspiele in der Altenpflege? Wie wohnt es sich im Alter? Diese und weitere Fragen wurden beim Infonachmittag der Altenpflegeschule beantwortet. Eingeladen waren die Schüler der zweijährigen Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege der Beruflichen Schulen Schramberg.

Durchgeführt wurde der Infonachmittag von den Auszubildenden der Altenpflegeschule. Sie berichteten sehr praxisnah über ihre Ausbildung und deren Inhalte. So konnten sich die Schüler der Berufsfachschule in verschiedenen Räumen über Themen wie "Hygiene in der Pflege" im Rahmen eines Hygiene-Quiz informieren oder das "Wundmanagement" durch Demonstrationen der Wundversorgung näher kennenlernen.

Auch die "Förderung der Mobilität" wurde durch entsprechende Übungen veranschaulicht. "Mit allen Sinnen" konnten die Berufsfachschüler außerdem die Wahrnehmungsförderung anhand einer Sinnessäule erleben.