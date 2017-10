Schramberg Von Feindschaft zum toleranten Miteinander

Schramberg-Sulgen. So viele Mitglieder der Kirchengemeinde kamen zum Vortrag in den Saal des Pfarrhofs, dass es zusätzliche Stühle brauchte. Nach den einführenden Worten der zweiten Kirchengemeinderatsvorsitzenden Monika Doedt konnte Carsten Kohlmann mit seinem Vortrag in freier Rede beginnen, den er im übrigen den Sulgenern Heimatforschern Hubert Haas und Martin King widmete. Als Leiter von Stadtarchiv und Museum schöpfte er bei den historischen Quellen wieder einmal aus dem Vollen.

Von der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes im Jahr 1304 bis in die Gegenwart nahm er die Zuhörer auf eine "punktuelle Zeitreise durch die bi-konfessionelle Vergangenheit" mit, die er mit vielen historischen Abbildungen und Fotos illustrierte: Ähnlich wie in Evangelisch und Katholisch Tennenbronn gab es auf dem Sulgen die Aufteilung in einen evangelischen und einen katholischen Gemeindeteil, nur dass dies nicht auch im Ortsnamen aufgeführt wurde. Ab 1534 hatte sich in einem längeren Prozess eine evangelische Kirchengemeinde gebildet. "Anfangs durften die Mitglieder noch die katholischen Gottesdienste besuchen, später wurde das verboten". So wurde dann einmal im Monat ein Gottesdienst im Gasthaus Bären abhalten. Der Pfarrer kam zu Pferd aus der zuständige Pfarrei Weiler.

Gegenseitige Provokationen gehören über Jahre dazu