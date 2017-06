Schramberg Von der Uhr zum Zünder und zurück

Schramberg. Die Artillerie entwickelte sich im Ersten Weltkrieg zu einer Hauptwaffenart. Insgesamt wurden vermutlich etwa 850 Millionen Artillerieschüsse abgegeben. In die Munition wurde ein Zünder eingebaut, um das Geschoss beim Einschlag ins Ziel explodieren zu lassen. Um die riesige Menge an Zündern liefern zu können, spezialisierten sich mehrere Uhrenfabriken auf dieses Rüstungsprodukt, da Uhr- und Zünderwerke von der Technik her eng miteinander verwandt sind.

Die Entwicklung von Zündern hatte auf Initiative von Arthur Junghans (1852 bis 1920) schon einige Jahre vor Kriegsbeginn begonnen. Leider ist unbekannt, in welchem Jahr sie genau ihren Anfang nahm. Man weiß jedoch, dass das erste Testschießen mit Zeitzündern 1908 auf dem Truppenübungsplatz Münsingen stattfand. Diese Zeitzünder waren mit einer Technik ausgestattet, welche die Munition erst durch die Rotation des Geschosses scharf werden ließ und dadurch sicherer gehandhabt werden konnten. 1911 wurde die Erfindung patentiert.

Bei Kriegsbeginn am 28. Juli 1914 beschäftigte die damals größte Uhrenfabrik der Welt zwischen 3000 und 4000 Mitarbeiter, die täglich 15 000 Uhren fertigten. Die Nachfrage an Taschenuhren nahm zu, während die Zahl der verkauften Großuhren stark sank. Die Zifferblätter der Taschenuhren waren mit bei Dunkelheit leuchtendem Radium bemalt, was für die Soldaten bei Nacht ein großer Vorteil war. Bald begann man auch, Taschenuhren in Kapselbänder aus Leder zu stecken, sodass man sie am Arm tragen konnte. Daraus entwickelten sich damals die Armbanduhren. Einige der noch hergestellten Uhren waren mit patriotischen Bildern wie zum Beispiel einem Kaiserportrait verziert oder in den Formen verschiedener Kriegsgegenstände gehalten. 1914 kam außerdem eine von Oskar Junghans (1876 bis 1927) entwickelte Magnettaschenlampe zum Einsatz im Schützengrabenkrieg auf den Markt.