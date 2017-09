Schramberg Vom Wolf, der sogar tanzen kann

Schramberg. Das Theater Sturmvogel bringt das klassische Grimmsche Märchen "Der Wolf und die sieben Geißlein" im neuen Gewand am Mittwoch, 11. Oktober, um 15 Uhr ins Subiaco in der Majolika. Die kleinen Geißlein sind allein zu Hause und freuen sich, alles mal so richtig auf den Kopf zu stellen. Doch plötzlich steht dieser komische Wolf vor der Tür – und die Mama hat verboten, die Tür aufzumachen. Aber die Geißlein sind so neugierig und der Wolf ist so interessant: er kann sogar singen und tanzen und hat alle möglichen Tricks auf Lager.