Schramberg Volles Haus und ausgelassene Stimmung

Danach ging es Schlag auf Schlag weiter, wie es Richard Hettich ausdrückte, der humorvoll durch das Programm führte. Den Anfang machte Franziska Hettich mit einer Quizshow. Dafür fand sie einen geeigneten Kandidaten im Publikum, Herrn Küppers (Richard Hettich) aus Düsseldorf. Jutta und Robert Spengler schauten bei ihrem Sketch düster in die Zukunft: Was, wenn es in den Wirtschaften Fleischverbot gibt?

Eine Rentnerin (Doris Kiefer) suchte ein Reisebüro auf, denn jetzt hatte sie endlich Zeit, auf Reisen zu gehen. Aber was ihr auch von der netten Dame (Olga Urbach) angeboten wurde, alles war nix für Doris, die Berge waren zu hoch, das Wasser zu kalt. Ihr Fazit: Die Dame versteht ihren Job nicht und "jetzt gang ich zum Doktor und lass mir eine Kur verschreiben, das ist für mich am preisgünstigsten". Mit den neuesten Nachrichten aus dem Göttelbachtal warteten Jutta Kuhn und Silvia Mauch auf. Für manches Mitglied gab es eine Überraschung, was so alles für Schandtaten in ihrer Zeitung standen.

Olga erzählte von "ihrem großen Schreck, die Badewanne hat ein Leck. Nachdem Handwerker und Installateure gewirkt hatten, war das Badezimmer mit allem Piepapo ausgestattet, "aber eins war richtig doof, die Badewanne stand im Hof".