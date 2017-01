Schramberg Verdiente Jubilare im Mandolinenorchester

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden in Abwesenheit geehrt: Anita Aberle, Janine Helm, Ralf Broghammer (alle früher aktiv).

Anwesend war der Jubilar Klaus Dieter Sembach, der von 1992 bis 2001 Dirigent des Mandolinen-Orchesters Hardt war und heute als Diakon in Triberg tätig ist. Der Vorsitzende bezeichnete das Wirken des Jubilars als Glücksgriff. Mit ihm sei auch eine CD eingespielt worden. Auch nach seinem Weggang infolge beruflicher Neuorientierung gab es noch Kontakte. Der Jubilar dankte dem Verein für Urkunde und Geschenk und ließ in seinen Dankworten manche schöne Erinnerung an den "tollen Verein" aufleben.

Für 40-jährige Treue wurden in Abwesenheit geehrt Heinz Rapp (förderndes Mitglied), Christiane Hermann und Sigrid Kammerl (beide früher aktiv). Anwesend von den 40-jährigen Jubilaren waren Johanna Hermann, die 26 mal Theater spielte sowie Christel und Heinz Bauer. Christel Bauer war von 1977 bis 2003 aktiv im Register der Mandola und zehn Jahre im Ausschuss tätig, wo sie immer die Mandolinenfasnet organisiert hatte. Heinz Bauer als förderndes Mitglied unterstützte den Verein beim Arbeitsdienst.