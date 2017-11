Schramberg Tribut an zwei Musiklegenden

Schramberg. Am kommenden Freitag gibt es im Schramberger Kulturbesen mit "Merci Udo" eine Hommage an den großen deutschsprachigen Künstler.

Fast jeder kennt die Hits wie "Aber bitte mit Sahne", "Griechischer Wein" oder auch "Niemals in New York". Wer noch in den Genuss eines Udo-Jürgens-Konzert gekommen ist, weiß, dass diese Lieder beim legendären "Bademantelfinale", wenn sie live und nur am Klavier vorgetragen wurden, eine ganz besondere Stimmung hervorriefen. Genau diese intime Stimmung bringt der Pianist und Sänger Michael von Zalejski auf die Bühne.

In seinem Programm präsentiert er seit 2013 Lieder von Udo Jürgens nur am Klavier ohne Playback oder Einspielungen und kommt dabei seinem musikalischen Vorbild erstaunlich nahe. Insbesondere die vergessenen "Lieder, die im Schatten stehen" (Udo Jürgens) in Kombination mit den bekannten Hits erzeugen eine besondere Mischung aus Chanson-Abend und Schlagerkonzert.