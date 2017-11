Schramberg Tochterfirma in Michigan eröffnet

Die SW North America Inc., eine Tochtergesellschaft der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW), hat vor kurzem eine neue Produktionsstätte im Bundesstaat Michigan eingeweiht. Das 3700 Quadratmeter große und 12 Mio. US-Dollar teure Werk, das sich in New Hudson (Lyon County) befindet, wurde vom 10. bis 12. November 2017 in einem dreitägigen Event mit insgesamt 300 Gästen – darunter namhafte Vertreter aus Politik und Wirtschaft – feierlich eröffnet.

Neben Produktvorstellungen im neuen Showroom wurden auch die modern ausgestatteten Schulungsräumlichkeiten präsentiert. „Unsere neue Fertigungsstätte in New Hudson ermöglicht SW North America nicht nur den Ausbau seiner Stellung auf dem wachsenden Automobilmarkt, sondern gleichzeitig auch die Erweiterung seiner Kundenstruktur in den Bereichen Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, alternative Energien, Transport sowie Medizin“, erklärt James Campbell, President/CSO von SW North America.

