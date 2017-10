Schramberg Stadt plant Sanierungsgebiet am Bühle

Schramberg. Mit einem Antrag auf Aufnahme eines Sanierungsgebiets "Bühlepark" in ein Programm für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner heutigen Sitzung, die um 20 Uhr im Rathaus beginnt. Welche Bereiche des Bühle genau in dem Sanierungsgebiet liegen, soll eine Tischvorlage aufzeigen. Weitere Themen des Abends sind die in den Ortschaftsräten und dem Verwaltungsausschuss abgelehnte Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen, die Verlegung der Krämermärkte in die Innenstadt, ein Bericht und Beschluss über die Ökokonten der Stadt und ein Bericht über den Haushaltsverlauf. Weitere Themen sind der Jahresabschluss der Stadtwerke 2016 sowie der Prüfungsbericht und der Jahresabschluss der Stadtwerke Eigenbetrieb.