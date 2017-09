Schramberg Stabwechsel bei der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn

Erwachsene Menschen mit Sinnesbehinderung und weiteren Einschränkungen werden in den Förder- und Betreuungsgruppen gefördert und beschäftigt. In Heiligenbronn gibt es dafür inzwischen acht Gruppen mit rund 40 Mitarbeitern und derzeit 66 Betreuten.

Davon sind zehn Personen teilstationär betreut, die anderen leben in Wohngruppen der Stiftung in Heiligenbronn. Weitere solcher Fördergruppen unterhält die Stiftung in Rottweil St. Antonius und Spaichingen St. Agnes.

Tanja Keller, die die Abteilungsleitung der Heiligenbronner Förder- und Betreuungsgruppen innehatte, wurde jetzt "nach 18 Jahren engagierten Wirkens" von Roland Flaig, Leiter der Behindertenhilfe in der Stiftung, verabschiedet. In dieser Zeit stieg die Zahl der betreuten Menschen im Förder- und Betreuungsbereich (FuB) kontinuierlich an und es wurde auch das Haus St. Gabriel als Neubau für vier Gruppen eröffnet.