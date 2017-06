Schramberg Sportlich ambitioniert

Im Verwaltungsrat hatte Fachbereichsleiterin Ingrid Rebmann angekündigt, dass noch in diesem Jahr der Burgenpfad eingerichtet und beschildert werden kann. Der südliche Teil des 20 Kilometer langen und sportlich ambitionierten Rundwegs über Höhen und Täler der Stadt soll zu einem elf Kilometer langen Natur nahen Wanderweg ausgebaut werden. Vom Rathaus geht es durch den Park der Zeiten hinauf zur Charlottenhöhe und von dort wieder bergab über Bühle zum Schlangenbühl im Kirnbach. Weiter geht es über den Fuß des Tischnecker Bergs zur Kapelle Falkenstein und über einen neuen Pfad Richtung Raustein; nach dem Abstieg wird die Schiltach überquert hinauf zur Ruine Falkenstein und durch den Töswald zum Wasserfall des Lauterbachs. Über das Felsenmeer erreicht man die Hohenschramberg mit dem Ausblick über die ganze Stadt.

Vom Schlossberg geht es abwärts zur Kirche St. Maria und zum Rathausplatz zurück. Ein großer Teil dieser Strecke ist den sportlichen Läufern auf dem früheren "Rundkurs um Schramberg" geläufig; für anspruchsvolle Wanderer bietet die Strecke auch schöne Ausblicke. Damit könnte die Stadt das Prädikat als Premiumwanderweg erreichen, mit dem auch der Landkreis für sein "Wanderparadies" punkten will. So erreiche man eine andere Zielgruppe als bei den Tourentipps für Familien, die in einer Broschüre im Bürgerbüro im Rathaus zu bekommen ist.

Darin sind Wege vorgestellt, die auch für Spaziergänge mit Kinderwagen noch Spaß machen, wie am Sonnenberg oder am Mittelberg in Tennenbronn. Der Weg dorthin durchs Tal wird noch lange Zeit nur auf Asphalt verlaufen.