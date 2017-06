Schramberg Sich dem eigenen Wesen stellen, ohne Wenn und Aber

Ariane Kahl-Gaertner, Harfenistin und Gemeindereferentin, die vor zwei Jahren ihre Zuhörerinnen sowohl mit ihrem Vortrag "Saitenwechsel – Zerrissen oder alles fest im Griff" als auch mit ihrem Harfenspiel tief berührte, wird sich diesmal eines schwierigen Themas annehmen: dem Selbstverständnis. "So bin ich halt." Und damit ist alles gesagt: die Entschuldigung für verletzendes Verhalten, die Erklärung für Wutausbrüche und Unbeherrschtheit oder auch Verweigerung, Versagen, Rückzug. Stimmen die Aussagen: "Ich bin, was ich tue", "Ich bin, was ich habe" und "Ich bin, was andere über mich sagen"?

Die Referentin wird diesen Aussagen nachgehen und während ihres Harfenspiels allen die Zeit geben, nicht nur den Harfenklängen zu lauschen, sondern auch den eigenen leisen Tönen.

Das große Frauenfrühstück bietet ein reichliches Frühstücksbuffet, bevor die Referentin zum Thema spricht. Alle Frauen sind eingeladen, ohne Anmeldung daran teilzunehmen. Für das Frühstück und den Vortrag wird ein freiwilliger Kostenbeitrag erbeten. Es gibt eine Kinderspielecke und einen großen Büchertisch. Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 1. Juli, von 9 bis 11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Sulgen, Wittumweg 19 in Schramberg.